Açores vão ter incubadora de negócios ligada à ‘economia azul’

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia afirmou em Rimouski, no Canadá, que o Governo dos Açores pretende implementar uma incubadora ligada à ‘economia azul’, tendo em vista “apoiar o aparecimento de novas iniciativas e negócios inovadores” nesta área.

Gui Menezes salientou ainda que o Governo dos Açores vai também incentivar pequenas e médias empresas e centros de investigação para que se candidatem ao Fundo Azul, um fundo de investimento em investigação e empreendedorismo associados ao mar, criado recentemente pelo Governo da República.

O Secretário Regional, que falava no painel ‘Blue Inovation in Azores’, no âmbito da Convenção Internacional Biomarine 2017, destacou as potencialidades dos Açores para atrair empresas de áreas emergentes da ‘economia azul’, como a biotecnologia marinha.

Gui Menezes afirmou que, no âmbito da Estratégia Regional de Especialização Inteligente para a Investigação e Inovação dos Açores (RIS3), que tem como um dos seus eixos prioritários o Mar e as Pescas, o Executivo açoriano pretende dinamizar no arquipélago um ‘cluster’ do Mar, juntamente com outras entidades, para reforçar e potenciar a ‘economia azul’ no arquipélago.

Na sua intervenção, destacou vários projetos que irão contribuir para a criação deste ‘cluster’, nomeadamente a Escola do Mar dos Açores, que vai “formar profissionais qualificados” em áreas da ‘economia azul’, o Observatório do Atlântico, que poderá “funcionar como um laboratório colaborativo entre empresas e centros de investigação”, e o Centro de Investigação Internacional do Atlântico -AIR Center.

Gui Menezes salientou que a biotecnologia marinha e a aquacultura estão ainda “numa fase muito inicial” na Região, mas frisou que “existe potencial para o seu desenvolvimento”.