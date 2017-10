Shares

O Clube Ateneu do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, organiza, a 17 de outubro, às 18H30 no Auditório da Reitoria, mais uma tertúlia intitulada “Empreendedores e Robots – Finalmente uma sociedade sem classes”, dinamizada por Carlos Soares Lopes.

Carlos Soares Lopes é licenciado em Economia pela Universidade da Madeira (2005) e Mestre em Ciências Empresariais, Área de Especialização em Empreendedorismo e Inovação, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa (2009). Em 2005 iniciou funções de Gestor de Projetos na Startup Madeira (antigo CEIM), sendo responsável pela implementação do rs4e – projeto dedicado ao fomento do empreendedorismo junto dos estudantes do ensino secundário, profissional e superior. De 2012 a 2016 participou na avaliação e acompanhamento de equipas no startweb – programa de aceleração de ideias para a WEB. No mesmo período, incentivou e acompanhou o processo de candidatura de equipas madeirenses para a participação em concursos e programas nacionais de empreendedorismo (Lisbon Big Apps, Innovation Awards – Sinfo, Acredita Portugal, Lisbon Challenge, Vodafone – Big Smart Cities, iGEO – Mentes Criativas). Paralelamente à sua atividade no mundo empresarial, de setembro de 2010 a Julho de 2016, foi convidado a desenvolver funções de docência na Universidade da Madeira, nas seguintes unidades curriculares: Marketing, Empreendedorismo e Gestão e Marketing Agrícola. É atualmente membro da direção da Delegação Regional da Ordem dos Economistas. Tem como principais áreas de interesse o apoio a startups, o empreendedorismo, a inovação e a educação.

Após a tertúlia segue-se um jantar-debate, no Restaurante Café Ateneu. A participação na tertúlia é livre. O jantar-debate requer marcação até ao dia 17 de outubro.