Shares

O atleta do CD Nacional, Guilherme Marques, inicia hoje a sua participação no torneio “Taça de Oeiras”, evento destinado ao escalão sénior que se desenrola até ao dia 8 de outubro.

No primeiro jogo, agendado para as 16h30, no campo central, Marques irá defrontar Matias Neves Dâmaso, do Qrª Marinha RC.