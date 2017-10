270 anos da chegada dos Açorianos a Santa Catarina comemorados em 2018

Shares

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas anunciou, em Ponta Delgada, que 2018 será o ano dos Açores em Florianópolis, no Brasil, com as comemorações do 270.º aniversário da chegada dos Açorianos a Santa Catarina.

Rui Bettencourt, que falava na inauguração da exposição ‘Janelas’, de Joi Cletison, sublinhou a “fortíssima” açorianiedade e ligação aos Açores que existe naquele estado brasileiro, que considerou ser “exemplar”. “No dia 21 de outubro faz 270 anos que partiram Açorianos rumo a Santa Catarina, onde chegaram em fevereiro do ano seguinte, portanto, faz 270 anos em fevereiro de 2018”, salientou, frisando que 2018 será ”um ano de referência” para comemorar em Santa Catarina a chegada dos Açorianos àquelas paragens brasileiras.

Rui Bettencourt defendeu que esta comemoração deve ser feita nos Açores e no Brasil, “implicando os Açorianos que estão em Santa Catarina”, que se consideram “Açorianos com 270 anos de idade”. “Comemoraremos em Santa Catarina os 270 anos da chegada dos Açorianos e comemoraremos também nos Açores para que os Açorianos conheçam a sua história e conheçam o que fizeram noutras paragens do mundo”, afirmou o titular da pasta das Relações Externas.

Rui Bettencourt considerou que a exposição ‘Janelas’ é “demonstrativa deste sentimento”, porque em todos os locais de Santa Catarina se verifica que “os Açores estão bem presentes e continuam no coração”, o que também acontece nas janelas, como está patente na mostra fotográfica agora inaugurada.

A exposição pretende mostrar a arquitetura e a poesia nas janelas de origem portuguesa na ilha de Santa Catarina, no arquipélago dos Açores e em Portugal continental, oferecendo um paralelo arquitetónico e mostrando a influência dos Açores e de Portugal na arquitetura deste estado brasileiro.

Esta mostra, composta por 15 fotografias, está patente na Galeria Arco 8, em Ponta Delgada até ao dia 13 de outubro, sendo posteriormente as fotografias doadas pelo autor à Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada para serem leiloadas/vendidas e os recursos investidos em ações que beneficiem os idosos.