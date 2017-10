Delta Air Lines disponibiliza mensagens móveis gratuitas a bordo

Shares

A Delta Air Lines passou a oferecer, a partir de outubro, mensagens móveis gratuitas a bordo, assegurando o acesso a mensagens gratuitas aos passageiros. A companhia vai ainda ter a maior frota equipada com mensagens gratuitas. Esta funcionalidade nova e complementar permite aos passageiros manterem-se totalmente conectados com quem está em terra e trocar mensagens em tempo real com amigos, familiares, colegas e clientes via iMessage, WhatsApp e Facebook Messenger.

Esta melhoria faz parte de um investimento de milhares de milhões de dólares na experiência do cliente (customer experience). “Sabemos que muitos dos clientes da Delta desejam ou precisam manter-se conectados tanto no ar como em terra e, por isso, estamos a investir numa forma fácil e gratuita de enviar e receber mensagens a bordo através das plataformas globais mais populares”, afirmou Tim Mapes, Vice-Presidente Sénior e Chief Marketing Officer da Delta. “Em conjunto com os ecrãs por trás de cada encosto dos assentos, o entretenimento gratuito e o Wi-Fi de alta velocidade, as mensagens gratuitas são mais uma forma dos clientes tirarem o melhor partido do seu tempo a bordo dos voos da Delta.”

As mensagens gratuitas vão estar disponíveis em todos os voos da Delta equipados com o sistema Gogo, incluindo todos os aviões com duas ou mais cabines. Os clientes vão poder aceder a mensagens gratuitas através do portal Wi-Fi da Delta, airborne.gogoinflight.com. O serviço de mensagens móveis gratuitas será apenas para mensagens em texto, não suportando a transferência de fotos ou ficheiros vídeo.

Além das mensagens móveis, a Delta continua a expandir o Wi-Fi de alta velocidade, os ecrãs de entretenimento nos encostos dos assentos e o entretenimento gratuito, para oferecer aos passageiros maior escolha e flexibilidade na forma como despendem o seu tempo desde descolagem à aterragem.