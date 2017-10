Madeira no top 3 das casas mais caras do país

Shares

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira registou uma subida de 1,2% durante o terceiro trimestre de 2017, situando-se em 1.288 euros/m2, a terceira região mais cara do país, segundo o índice de preços do idealista, o marketplace imobiliário de Portugal.

“Depois do verão, o Funchal registou um aumento de 1,6%, sendo a terceira cidade mais cara de Portugal, onde o preço do metro quadrado custa 1.561 euros. Em comparação com o resto do país, a habitação registou uma subida de 7% durante o mesmo período, situando-se em 1.602 euros/m2”, revelam os dados do idealista.