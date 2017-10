Açores acolhem congresso da Association of British Travel Agents

Shares

O arquipélago dos Açores acolhe, entre 9 e 11 de outubro, o Congresso de Viagens da ABTA – Association of British Travel Agents, trazendo à Região cerca de 500 profissionais de turismo, numa parceria entre o Governo Regional dos Açores, a ABTA e a APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo.

O evento, que decorre no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, possibilita a promoção dos Açores junto dos agentes de viagem, operadores turísticos e jornalistas britânicos, no âmbito da promoção e consolidação do mercado inglês.

Este congresso representa também mais um exemplo da aposta do Governo dos Açores na captação de eventos no segmento de turismo de negócios, enquanto uma das ações que permite a sustentabilidade do destino, possibilitando ainda o incremento dos fluxos turísticos.

O mercado britânico é um dos nove mercados emissores estratégicos definidos no Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores.

Os ingleses são um dos povos com mais apetência para fazerem viagens fora do seu país, o que, aliado à proximidade geográfica dos Açores, faz com que exista um potencial de crescimento de fluxos deste mercado para a Região.

A ABTA é uma associação que contempla a grande maioria dos agentes de viagem ingleses, contando com cerca de 1.200 membros, com mais 5.000 lojas e escritórios, sendo que 90% dos pacotes de férias no Reino Unido são vendidos através dos membros desta associação.

Com esta iniciativa, o Governo dos Açores perspetiva um aumento de notoriedade da Região com uma maior probabilidade de aumentar as vendas para o arquipélago.