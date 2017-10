Shares

Por iniciativa da Guarda Nacional Republicana, entre 2 de novembro de 2016 e 5 de outubro de 2017, realizou-se o primeiro curso europeu de instrutores cinotécnicos, em Portugal.

O European Course for Canine Teams Instructor in the fiel of General Use, que versa sobre a vertente do uso da força com recurso a meios cinotécnicos decorreu, em oito módulos, nas instalações do Grupo de Intervenção Cinotécnica e no Centro de Capacitação da GNR, da Unidade de Intervenção, e visou habilitar os alunos com a certificação de instrutor cinotécnico reconhecido a nível europeu, proporcionando aos mesmos a admissão à bolsa de instrutores cinotécnicos certificados pela FRONTEX.

Ficaram agora habilitados quatro oficiais e cinco sargentos da GNR, e dois alunos convidados, um pertencente à Guardia Civil e outro à Policia de Segurança Púbica.

O planeamento, organização e execução do curso contou com uma equipa de assessores e instrutores de forças de segurança da Áustria, Grécia, Estónia, Finlândia, Hungria, Letónia, Lituânia e Suécia, pertencentes à bolsa de formadores FRONTEX, da qual faz parte um oficial do Grupo de Intervenção Cinotécnica da GNR.