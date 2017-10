Oficina reforça empreendedorismo regional

Shares

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Startup Madeira, realiza esta segunda-feira, dia 9 de outubro, uma Conferência de Imprensa destinada a apresentar a 6ª edição do programa de capacitação para empreendedores: Oficina do Empreendedor.

Promover o empreendedorismo no contexto regional, apoiar os empreendedores na aquisição de conhecimentos e competências que potenciem a transformação das ideias em oportunidades de negócio, estimular o espírito de iniciativa e a capacidade individual e, bem assim, incentivar, a médio e longo prazo, a criação de novas empresas e do próprio emprego são, em traços gerais, os principais objetivos desta ação.

Os conteúdos, práticos e teóricos, a serem trabalhados neste Programa, serão apresentados de forma dinâmica e com base na metodologia learning by doing, com o objetivo de transmitir os princípios gerais do empreendedorismo, instigando a uma mudança de atitude e de comportamentos e à conceção de um projeto mais estruturado.

A Oficina do Empreendedor é um programa gratuito que, nesta sua 6ª edição, decorrerá nos dias 28 e 29 de Outubro (fim de semana, das 09h30 às 13h00 |14h30 às 19h00) e 4 e 5 de Novembro (fim de semana, das 09h30 às 13h00 |14h30 às 19h00), num total de 32 horas, destinando-se a todos os que, com e sem ocupação profissional (desempregados, empregados por conta de outrem, ou outros), pretendam desenvolver e aprofundar as suas capacidades empreendedoras, bem como adquirir conhecimentos do mundo empresarial.

As inscrições terminam a 20 de outubro de 2017 e o regulamento do Programa poderá ser consultado em www.startupmadeira.eu.

Refira-se que este Programa de empreendedorismo é cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20 – Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira.