Atividade física “é um antídoto” ao sedentarismo

O Secretário Regional da Educação e Cultura destacou sábado, em Ponta Delgada, a importância da atividade física, que considerou ser um “antídoto” contra algumas doenças da civilização, como, por exemplo, o excesso de peso. Avelino Meneses, que falava na inauguração do Espaço de Estações de Destreza e de Coordenação Motora do Estádio de S. Miguel, defendeu que a atividade física, mais do que o desporto, “é um antídoto contra os defeitos do sedentarismo”.

O Secretário Regional salientou que, nos últimos tempos, nos Açores “muito” há que dizer em matéria do desporto federado, como a recente participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de atletas da Região ou formados na Região, o que “é um progresso”, mas frisou que é preciso “não confundir” o desporto com o universo da competição.

Ao nível da competição, afirmou Avelino Meneses, “queremos chegar mais longe, mas queremos também que a atividade física e desportiva seja uma atividade de todos e para todos”.

“Este tem de ser o desafio principal”, salientou, adiantando que a inauguração deste novo espaço no Estádio de S. Miguel , próximo da cidade de Ponta Delgada, desempenha “um papel fundamental” para o desenvolvimento da atividade física e desportiva, no sentido da sua abertura a toda a população.

O espaço agora inaugurado, anexo ao Estádio de S. Miguel, fundamentalmente destinado ao aproveitamento dos tempos livres dos mais jovens, resulta de um conjunto de parcerias entre diversos departamentos do Governo dos Açores.