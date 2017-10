Scotland Yard recebeu financiamento para caso Maddie

Shares

A Scotland Yard recebeu um financiamento de mais 175 mil euros para a Operação ‘Grange’, dinheiro que estará a ser utilizado para encontrar uma mulher que os detectives acreditam poder trazer novas pistas sobre o desaparecimento de Madeleine McCann.

As autoridades creem que a mulher viveu na Praia da Luz no Algarve, onde Maddie desapareceu em Maio de 2007, antes de deixar o país após a morte do marido.

“Ela pode ter visto ou ouvido alguma coisa que pode ter parecido insignificante na altura, mas que para nós se pode provar vital. Se se reconhecer a ela própria deve contactar a polícia. Não tem nada a temer. É só para a podermos eliminar das pessoas a questionar”, revelou uma fonte da Scotland Yard ao jornal The Sun.

Segundo o site Notícias ao Minuto, a polícia ainda acredita que Madeleine tenha sido levada durante um assalto que correu mal. Os pais da menina estavam a jantar num restaurante próximo aquando do seu desaparecimento a 3 de maio de 2007.