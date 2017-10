Congresso ABTA ‘é extremamente importante para a promoção do Destino Açores’

Shares

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou hoje, em Ponta Delgada, que a realização do Congresso ABTA – Association of British Travel Agents nos Açores é um evento “extremamente importante” para a promoção do destino, permitindo o aumento da notoriedade da Região, “com vista a estabilizar fluxos turísticos existentes e a captar novos”.

Marta Guerreiro falava na sessão de abertura do congresso, que trouxe à Região cerca de 500 pessoas, nomeadamente agentes de viagens, operadores turísticos e jornalistas provenientes da Inglaterra.

Estes profissionais do turismo, frisou Marta Guerreiro, “levarão o nome dos Açores mais além”, também por via do contacto com a diversidade de experiências que o arquipélago tem para oferecer, em terra ou no mar, através de uma panóplia de produtos que têm vindo a ser desenvolvidos em cada uma das ilhas.

“É por isso que nos encontramos reunidos aqui hoje com muito empenho neste evento, com os Açores como palco privilegiado na discussão, preparação e consolidação das tendências do mercado britânico”, frisou a titular da pasta do Turismo, acrescentando que, por essa via, se verifica que “a captação de fluxos turísticos se estende, cada vez mais, ao longo de todo o ano e mostra como os Açores se podem posicionar no que diz respeito ao segmento do turismo de negócios”.

“Neste contexto, a realização deste evento nos Açores tem especial importância para nós, pois o Reino Unido apresenta-se como um dos mercados emissores do Plano Estratégico de Marketing para o Turismo dos Açores com maior margem de crescimento”, salientou Marta Guerreiro.

“Esta é a oportunidade certa para potenciar o crescimento deste mercado já bem identificado por nós e, nesse sentido, iremos também apostar na promoção forte dos nossos produtos turísticos e experiências através de variadas ações”, acrescentou.

Na sua intervenção, salientou que a definição do destino Açores e daquilo que ele tem para oferecer “está diretamente ligado com os interesses do viajante inglês, uma vez que os Açores são um exuberante arquipélago verde, de nove ilhas no meio do Atlântico Norte, com um clima temperado e ameno durante todo o ano”.

“Os ingleses são reconhecidos como um dos povos com maior apetência para realizar viagens fora do seu país, o que, aliado à boa proximidade geográfica dos Açores, permitem-nos aferir um bom potencial de crescimento de fluxos deste mercado para a Região”, afirmou.

A Secretária Regional reforçou o facto de “o setor do turismo já se constituir como um motor essencial para a criação de riqueza na Região, com uma identidade turística muito mais fortalecida”, salientando que, em 2016, os Açores foram a Região do país “onde as dormidas evidenciaram o maior crescimento, com um aumento de 21% face ao período homólogo, para além de ter conseguido ultrapassar a barreira dos 70 milhões de euros em termos de proveitos totais, representando mais 30% face ao ano anterior”, tendências estas que se mantêm em 2017.