Laborinho Lúcio no “Encontro com o Escritor”

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, promove a 13 e 14 de outubro, a realização de mais um “Encontro com o Escritor”, desta vez com a presença de Laborinho Lúcio.

Esta atividade decorrerá em duas sessões, sendo a primeira na sexta-feira, dia 13, pelas 11h00, dirigida às escolas, e a segunda, no dia seguinte, pelas 18h00, destinada ao público em geral.

Laborinho Lúcio, que foi Ministro da República para os Açores, publicou recentemente o seu segundo romance, intitulado “O Homem Que Escrevia Azulejos”, sendo também autor de “O Chamador”, editado em 2014, entre outras obras e artigos.

Álvaro Laborinho Lúcio, magistrado de carreira, é juiz jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, tendo exercido de 1980 a 1996, sucessivamente, as funções de Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Secretário de Estado da Administração Judiciária, Ministro da Justiça e Deputado à Assembleia da República. Entre 2003 e 2006, ocupou o cargo de Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores.