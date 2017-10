“A Herança de Faustino Miséria” na paróquia da Visitação

Shares

A Oficina Teatro Clube PT leva, nesta sexta-feira, dia 13, o espetáculo de comédia “A Herança de Faustino Miséria”, à paróquia da Visitação em Santo António.

O espetáculo, de entrada livre e aberto ao público em geral, terá lugar no salão paroquial da Visitação pelas 20:30 horas.

Recorde-se que esta comédia, da autoria de Óscar Fernandes e encenado por Zé Abreu estreou em 27 de Março de 2014, tendo, desde então percorrido vários palcos na Madeira, Açores e Lisboa.

Sinopse

Algures na Fajã do Lombo, uma aldeia cravada nas entranhas das serranias madeirenses, a “Venda de Maria Luzinha”, mais do que um estabelecimento comercial, é o ponto de encontro da comunidade e a porta de comunicação com o mundo, pois é nesta mercearia que existe o único telefone do sítio, e é onde chega e de onde parte o correio.

É também na venda que se sabem das novidades e onde se urdem as mais refinadas bilhardices.

Em “A Herança de Faustino Miséria”, desde a Venda de Maria Luzinha, difunde-se por todo o sítio a notícia de uma herança que supostamente beneficia um dos seus habitantes, o que veio aguçar a cobiça generalizada dos habitantes da Fajã do Lombo, num ingénuo menosprezo à inteligência de um simples mas astuto homem do campo. Como reagirá Faustino Miséria às investidas e intenções duvidosas dos seus interesseiros vizinhos?

Óscar Fernandes