CMF terá um papel ativo na promoção da saúde mental

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, esteve ontem presente na Sessão de Abertura do Seminário “Pensar Positivo e Saúde Mental”, promovido pela Casa de Saúde Câmara Pestana no Teatro Municipal Baltazar Dias, de forma a assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, que se comemorou a 10 outubro.

A autarca começou por “dar os parabéns à Casa de Saúde Câmara Pestana, gerida pela Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, por mais esta iniciativa e, acima de tudo, pelo incontornável trabalho com gerações de adultos afetados por perturbações do foro psiquiátrico.”

A Vice-Presidente recordou a visita do Executivo Municipal à Casa de Saúde, no âmbito da iniciativa «Encontros com as Pessoas», e salientou “o grau de planeamento e profissionalismo que orienta a instituição e que se traduz em cuidados de elite, no próprio panorama nacional”, reiterando palavras de apreço a todos os seus profissionais, “que são, todos os dias, o garante da humanização tão imprescindível numa área como a saúde mental.”

Idalina Perestrelo entende que “as políticas ligadas à Saúde serão reforçadas pelos Municípios ao longo dos próximos anos, porque, se cabe ao Governo tratar a doença, os Municípios têm de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para promover a Saúde”, e recordou, para o efeito, o trabalho realizado pelo Executivo ao longo do primeiro mandato, ao nível do Fundo de Investimento Social, da Educação para a Saúde ou do Funchal Cidade Ativa.

“Em cada 100 pessoas, estima-se que 30 venham a sofrer ao longo da vida de problemas de saúde mental. E se falamos cada vez mais em cuidar da nossa alimentação e em melhorar a nossa atividade física, não podemos continuar a descurar a saúde mental, que é tão ou mais importante. Associando-se a eventos como este, a CMF assume que sensibilizar para a realidade da doença mental é mais importante do que nunca, e que combater o estigma é um desafio de todos nós”, concluiu.