Dia Mundial da Alimentação no Mercado dos Lavradores

Shares

A Unidade de Mercados da Câmara Municipal do Funchal assinala, na próxima segunda-feira, 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, com um evento que contará com a presença de 10 marcas regionais e, ainda, com duas palestras abertas a toda a população. A psicóloga alimentar Catarina Catarino apresentará o tema “Conquiste vitalidade com nutrição física e emocional” e o nutricionista Bruno Sousa elucidará, por sua vez, a respeito da “Sustentabilidade alimentar”.

A Autarquia pretende, desta forma, e prosseguindo o seu calendário de eventos para a maior montra de produtos alimentares da Região, sensibilizar a população para a importância de uma alimentação saudável e para a promoção da saúde nas suas mais diversas formas. As marcas presentes aproveitarão, assim, a mostra para apresentar diversas sugestões nesse sentido, com foco especial nos produtos regionais.