“Conferências do Teatro” com Rui Camacho e Paulo Esteireiro

Shares

As “Conferências do Teatro: Madeira de A a Z” estão de regresso ao Teatro Municipal Baltazar Dias esta sexta-feira, dia 13 de outubro, pelas 18 horas, com entrada livre.

Estas conferências são promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, a Cátedra Infante Dom Henrique para Estudos Insulares, a Agência de Promoção de Cultura Atlântica, a Universidade da Madeira e o Instituto Cultural dos Açores.

O projeto tem sido uma aposta da Autarquia ao longo do corrente ano, no sentido de promover a difusão cultural na cidade, uma das estratégias centrais de Paulo Cafôfo ao longo do último mandato, e as conferências têm decorrido ao longo de todo o ano, uma vez por mês, assumindo-se como um encontro entre investigadores culturais, académicos e comunidade em geral.

Esta será a penúltima conferência de 2017, de um total de nove, e terá como tema central o Dia Mundial da Música. Os preletores desta sessão serão Rui Camacho e Paulo Esteireiro.