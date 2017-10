Governo dos Açores abre candidaturas ao Promédia 2020

Shares

O Governo dos Açores abre sexta-feira, 13 de outubro, as candidaturas ao novo regime de apoios à comunicação social privada, o Promédia 2020, anunciou o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares. “Com a publicação hoje, em Jornal Oficial, do despacho normativo que regulamenta o Promédia 2020 estão reunidas as condições para que a comunicação social privada possa concorrer aos apoios previstos no Decreto Legislativo Regional, recentemente aprovado no Parlamento açoriano”, afirmou Berto Messias, que tutela os apoios à comunicação social privada.

Nesse sentido, adiantou que “a partir de sexta-feira, 13 de outubro, os órgãos de comunicação social privada dos Açores terão 20 dias para concorrer a apoios relativos ao ano de 2017″, acrescentando que “durante o mês de novembro, os órgãos de comunicação social privada dos Açores poderão candidatar os seus projetos para o ano de 2018”.

O Promedia 2020 contempla apoios ao desenvolvimento digital e novas tecnologias, à expedição de publicações impressas, à acessibilidade à informação por pessoas com necessidades especiais, à valorização profissional de jornalistas, às despesas de funcionamento e ao desenvolvimento de iniciativas na área da comunicação social que contribuam para a formação dos agentes do setor e para a promoção externa da Região.

“O Promedia 2020 mantém todos os apoios que constavam no anterior programa e introduz novas medidas de apoio, mantendo a perspetiva da importância de uma comunicação social privada independente, imparcial, que presta um importante serviço público, fator fundamental para a qualificação da nossa democracia”, frisou Berto Messias.