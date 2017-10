Poeiras vindas do Norte de África podem chegar à Madeira

Shares

Uma concentração de poeiras vindas do Norte de África entrará durante o dia de hoje em Portugal continental, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, o que pode implicar medidas de protecção reforçadas para as populações mais vulneráveis.

Segundo Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estas poeiras vindas do Norte de África “entram na circulação de um anticiclone que está centrado na região de Cádis” e deverão subir por Portugal continental, podendo chegar até à Madeira. A especialista do IPMA disse ainda que estas poeiras deverão manter-se em Portugal continental até meio do dia de sábado.

Numa nota disponível no site da Direcção-Geral da Saúde (DGS) a propósito da poluição atmosférica, as autoridades alertaram para “uma persistência das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes, nos próximos dias, com efeitos adversos na qualidade do ar, e a ocorrência de eventos naturais de partículas nas regiões do Alentejo e Algarve”.