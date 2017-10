‘Dançando com a Diferença’ homenageado na 3ª gala solidária BNI Madeira & Açores

Shares

O BNI Madeira & Açores decidiu apoiar o ‘Dançando com a Diferença’ na sua 3ª Gala Solidária que terá lugar este sábado, dia 14 de outubro, com início às 18h30, no Casino da Madeira, Restaurante Baía.

O BNI é uma organização de networking que reúne empresários das mais diversas áreas de atividade a fim de promover a troca de contatos de negócio. O seu lema é o “Givers Gain”, ou seja, dar para receber. No BNI os empresários ajudam-se mutuamente, fazendo os negócios crescer e todos os anos organizam uma Gala Solidária, com o objetivo de ajudar uma entidade previamente selecionada, não descurando também da sua responsabilidade social.

Para a 3ª Gala Solidária – BNI Madeira & Açores o Dançando com a Diferença fará uma apresentação especial e o ponto alto do jantar será a exibição da coreografia “Menina da Lua” (de Henrique Amoedo e Bárbara Matos).

Passados 14 anos da sua criação, a estreia aconteceu a 05 de dezembro de 2013, a mensagem desta coreografia continua a encantar diferentes públicos em Portugal e no estrangeiro.

Todo o simbolismo desta criação, que durante anos foi interpretada pelos coreógrafos, mantem-se e agora chega ao público através dos intérpretes são Bárbara Matos e Telmo Ferreira.

O conceito que dá origem ao BNI Madeira&Açores existe a nível mundial há 33 anos. Na Madeira o primeiro grupo tem 4 anos e existem 3 grupos formados e um quarto grupo em formação. Nestes quatro anos foram gerados negócios no valor de 6,5 milhões de euros.

Os bilhetes a 3ª Gala Solidária – BNI Madeira & Açores estão à venda na sede dos Dançando com a Diferença e na receção do Casino da Madeira e custam 32 Euros (16 Euros para crianças até os 12 anos). Parte das receitas reverte para o grupo Dançando com a Diferença.