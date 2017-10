Hertz promove a Super Feira de Usados na Madeira

Shares

A Hertz promove uma Super Feira de Usados na Madeira, que vai decorrer entre os dias 19 e 22 de outubro, no Parque Hertz Carros Usados na Rua Fábrica Burnay, Santa Cruz (junto ao Aeroporto) entre as 10H00 e as 20H00.

A Super Feira apresenta mais de 300 carros disponíveis para venda e descontos imperdíveis nas 100 viaturas expostas.

Todas as viaturas Hertz Carros Usados na Madeira incluem dois anos de garantia e excelentes condições de financiamento. A Hertz Carros Usados fará ainda avaliação de retomas no local. Todas as viaturas escolhidas para venda neste evento foram revistas de acordo com os respetivos programas de assistência preconizadas pelos fabricantes e antes de serem colocadas à disposição dos clientes foram devidamente inspecionadas.