A dupla internacional Sandra&Ricardo atuam, este sábado, dia 14, pelas 23 horas, na Festa da Maçã, cujo evento decorrerá na Freguesia da Camacha.

Como parte da sua tournée #23anos como dueto, os irmãos cantores apresentam Espetáculo de corte internacional, com o melhor do seu repertório, canções próprias e reconhecidas músicas com arranjos da dupla.