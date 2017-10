Militar internado depois de ficar inconsciente

Shares

Um militar foi esta quinta-feira internado no Centro Hospitalar Médio Tejo depois de ter ficado inconsciente numa prova de marcha de 30 quilómetros, tendo ficado “sob monitorização contínua”. Já foi determinada a abertura de averiguações, informou o Exército.

Contactado pela agência Lusa, o porta-voz do Exército adiantou que o militar se sentiu indisposto e ficou inconsciente no momento, estando sob ventilação e em monitorização contínua.

“Hoje [quinta-feira], pelas 12h15, no Regimento de paraquedistas (Tancos) e no decorrer de uma prova de acesso ao Curso de Auxiliar de Precursor, um militar foi evacuado para o Centro Hospitalar Médio Tejo, encontrando-se na Unidade de Cuidados Continuados Intensivos Polivalente, sob monitorização contínua”, informou o Exército em comunicado.

De acordo com a mesma informação, o “General Chefe do Estado-Maior do Exército determinou de imediato a abertura de averiguações às circunstâncias em que ocorreu o incidente”.