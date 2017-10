Ministra não vai pedir a demissão

Shares

“Não, não vou pedir a demissão”, disse esta manhã na Assembleia da República a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, durante um debate para discutir o relatório da comissão técnica independente sobre os incêndios de Pedrógão Grande.

Para Constança Urbano de Sousa “é pouco sério” quererem pedir-lhe explicações menos de 24 horas depois de o relatório ter sido divulgado, o qual revela que a ausência de um alerta precoce propiciou o elevado número de mortos.

Além disso, o documento refere que se deviam ter retirado as pessoas das aldeias atempadamente, que houve falhas no comando dos bombeiros, que o SIRESP está “baseado em tecnologia ultrapassada” e “obsoleta” e que a presença excessiva de autoridades e da comunicação social junto do posto de comando operacional perturbou o combate às chamas.