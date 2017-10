Sé Catedral do Porto alvo de obras de beneficiação

Shares

Terá início a breve prazo a empreitada de reestruturação do circuito de visita da Sé Catedral do Porto, secundada, embora com trabalhos em simultâneo, pela empreitada de reforço estrutural da Escadaria Nasoni da Sé, intervenções a realizar no âmbito da Operação Rota das Catedrais a Norte, promovida pela Direção Regional de Cultura do Norte e Fábrica da Catedral do Porto.

Com um montante global de investimento previsto para a Sé Catedral do Porto de 636 mil euros, a Operação Rota das Catedrais a Norte é comparticipada em 85% pelo Programa Operacional Norte 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e no seu conjunto abrange intervenções nas Sés do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Lamego, Bragança e Concatedral de Miranda do Douro, com um total de investimento de 2,5 Milhões de Euros.

À reestruturação do circuito de visita, com redução de barreiras arquitetónicas e infraestruturas técnicas, e reforço estrutural da Escadaria Nasoni, irão seguir-se outras intervenções, nomeadamente a empreitada de substituição da cobertura da Capela-Mor e trabalhos simultâneos de reforço estrutural da abóbada em pedra, associando trabalhos de conservação no retábulo-mor.

Recorde-se que, no âmbito da intervenção programada para a Sé Catedral do Porto, foram já executados os trabalhos de conservação e restauro das caixas dos dois órgãos da Capela-Mor e recuperação das dependências diretas, bem como o reforço estrutural dos varandins dos dois órgãos, encontrando-se em fase de execução o trabalho de conservação e restauro do vitral do Transepto Sul. No passado mês de abril, teve lugar a inauguração do restauro dos 2 órgãos históricos da Capela-Mor da Sé Catedral do Porto.