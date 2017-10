Caminhada Contra o Cancro da Mama teve a maior adesão de sempre

Shares

A Caminhada Solidária Contra o Cancro da Mama, organizada pelo GAD – Gabinete de Apoio ao Desporto da Câmara Municipal de Ponta Delgada, contou com a participação de mais de 1.500 pessoas. Com esta caminhada, que teve o apoio da SportZone, para além de se sensibilizar as pessoas para esta doença, também conseguiu-se angariar fundos para o Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Através da aquisição, por parte dos participantes, dos kits de caminhada, que incluíram uma t-shirt, uma garrafa de água e um balão de ar quente, um laço rosa e panfletos informativos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, foram várias as pessoas que fizeram doações a este núcleo regional, que apoia o doente oncológico e família, na promoção da saúde e na prevenção do cancro.

Devido ao agravamento do estado do tempo, na passada sexta-feira, não foi possível lançar os balões de ar quente, no forno da cal, como estava programado, em memória dos que passaram e/ou estão a passar por momentos difíceis, por causa desta doença.

O GAD irá anunciar, em breve, na página Facebook da Autarquia, uma data para quem tiver gosto em participar neste momento marcante de lançamento dos balões de ar quente.