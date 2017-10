Chile recebe última etapa do Red Bull Cliff Diving World Series

Shares

O Chile é o derradeiro destino da edição deste ano do Red Bull Cliff Diving World Series, naquela que será a primeira etapa disputada no território continental deste país sul-americano. O encontro está marcado para dia 21 de outubro para o Lago Ranco e a expetativa é enorme, já que estão ainda por decidir os títulos masculino e feminino da competição que passou por Portugal em julho passado.

Depois de um périplo entre a Europa e a América, com paragens na Irlanda, Portugal (Açores), Itália, Estados Unidos da América e Bósnia e Herzegóvina, a edição de 2017 do Red Bull Cliff Diving World Series tem já o seu fim à vista. A última etapa reúne no Chile a elite mundial da modalidade, numa jornada que promete ser de nervos, tendo em conta que estão ainda por atribuir os títulos masculino e feminino.

Esta é a segunda etapa que visita o Chile, a primeira aconteceu em 2011 na longínqua e enigmática ilha de Páscoa. Dia 21 de outubro a ação vai estar centrada no território continental deste vasto país sul-americano, mais concretamente no Lago Ranco – situado no norte da Patagónia. Com água doce, as entradas dos atletas prometem ser bem suaves, mas o mesmo não se pode dizer da temperatura ambiente e dentro de água – que oscila entre os 3 e os 16 graus nesta altura do ano.

Do ponto de vista desportivo, esta jornada promete grandes emoções. Em masculinos há três atletas ainda na luta pelo título, com o britânico Gary Hunt à cabeça pressionado por Jonathan Paredes e pelo seu compatriota Blake Aldridge. A maior motivação está sem dúvida do lado destes dois últimos, para quem chegar ao título seria um novo ponto alto na carreira. Em femininos está tudo igualmente em aberto, depois da ausência na última etapa da australiana Rhiannan Iffland ter relançado a luta pelo título. Adriana Jimenez e Helena Merten passaram assim a integrar o lote de candidatas ao título de 2017.

A etapa será transmitida em direto no sábado pelas 19:15 horas em www.redbullcliffdiving.com e na Red Bull TV em https://www.redbull.tv/live/AP-1RZDU7KG12111/red-bull-cliff-diving-world-series.