Manual do Cuidador ajuda a lidar com a doença de alzheimer

A Alzheimer Portugal lança a 3ª edição do “Manual do Cuidador”, em português, para apoiar todas as pessoas que lidam diariamente com a doença de alzheimer.

“Este é um manual que ajuda todos os cuidadores a lidar com a doença de alzheimer e que responde às dúvidas e aos anseios do dia-a-dia. É importante que os cuidadores estejam informados e preparados para lidar com certas situações, tais como a mudança constante das necessidades da pessoa com demência, os comportamentos agressivos, a agitação, o nervosismo, formas de lazer e atividades que devem ser realizados”, explica José Carreira, Presidente da Alzheimer Portugal.

A 3ª edição do manual pode ser adquirida na Sede da Alzheimer Portugal (Lisboa), no Centro de Dia Prof. Doutor Carlos Garcia (Lisboa), no Lar e Centro de Dia «Casa do Alecrim» (Estoril) e via online, através do endereço: http://alzheimerportugal.org/ pt/text-0-10-55-210-manual-do- cuidador, pelo valor de 10€, revertendo integralmente para a Associação Alzheimer Portugal.

A Alzheimer Portugal é a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída com o objetivo de promover a qualidade de vida das pessoas com doença de Alzheimer e dos seus familiares e cuidadores. Pode consultar o site da associação através do endereço www.alzheimerportugal.org.

A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47.5 milhões de pessoas com demência, número que pode atingir os 75.6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para os 135.5 milhões. A doença de Alzheimer assume, neste âmbito, um lugar de destaque, representando cerca de 60 a 70% de todos os casos de demência (World Health Organization [WHO], 2015).