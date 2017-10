9ª Grande Gala da Rádio SIM enche Coliseu em noite de homenagem ao Fado

Shares

A Grande Gala da Rádio Sim voltou a encher o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em mais uma noite de homenagem ao Fado, Património Cultural Imaterial da Humanidade. Na sua 9ª Edição, a Grande Gala de Rádio Sim apostou novamente num cartaz de luxo, com nomes bem conhecidos do público português, como: Alexandra, Artur Batalha, Fábia Rebordão, Hélder Moutinho, Jorge Fernando, Katia Guerreiro, Marco Rodrigues, Maria Ana Bobone, Maria Armanda e Sofia Ramos (Vencedora da 2ª Edição do “Meu Fado” da Rádio Sim).

Do elenco desta noite memorável fizeram também parte André Vaz, que deu nota de arranque à Gala com um medley de homenagem ao fadista Carlos Ramos, e Miguel Ramos, que marcou o início da 2ª parte com um tributo a Fernando Mauricio. Dois grandes momentos que arrancaram fortes aplausos do muito público que, vindo de todo o país, fez questão de estar presente.

A acompanhar os artistas em palco estiveram, na guitarra, Sandro Costa e André Dias, na viola Rogério Ferreira e no baixo, Marino Freitas.

A abrilhantar a noite, que teve a transmissão em direto na Rádio SIM, estiveram os locutores da estação que asseguraram a apresentação do espetáculo e presentearam o público com alguns momentos de humor e também algumas figuras públicas de renome, que fizeram questão de deixar uma mensagem de agradecimento e reconhecimento ao meio Rádio e, em especial, à Rádio Sim. Associaram-se à festa: Rodrigo, Júlio Isídro, Luis Aleluia, Eládio Clímaco, João Baião, José Raposo, Herman José, Ricardo Ribeiro, Fernando Mendes e António Sala.

Ao longo da noite muitos foram os fados conhecidos que o público acompanhou e aplaudiu. Foi esse o caso de “Ai se os meus olhos falassem” interpretado por Alexandra, “Pode ser saudade” por Jorge Fernando, “Confesso” por Maria Armanda, “Estranha forma de vida” por Maria Ana Bobone ou “Foi Deus” por Fábia Rebordão, entre outros.

No final, todos os artistas e toda a equipa da rádio subiram ao palco para cantar “Canto o Fado”, acompanhados em uníssono pelo público, que aplaudiu de pé todos os participantes.

Para Dina Isabel, Diretora da Rádio SIM “É sempre surpreendente o impacto que as Galas da Rádio Sim têm junto do público. Para toda a equipa, é uma noite particularmente especial, pela qualidade do espetáculo e pela oportunidade de estar junto dos seus ouvintes”.

A Grande Gala da Rádio Sim contou com o patrocínio do Continente e o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da CMTV, enquanto TV Oficial. A produção esteve a cargo da Genius y Meios.