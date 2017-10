Rui Luís propõe campanha comum que motive os jovens a dar sangue

Shares

O Secretário Regional da Saúde defendeu ontem, em Angra do Heroísmo, uma estratégia conjunta entre o Governo dos Açores, a Federação Portuguesa de Dadores de Sangue e as associações para garantir a adesão de dadores jovens no futuro.

“Nós sabemos que a faixa etária dos dadores de sangue é um pouco elevada, e devemos apostar na comunicação com os jovens”, afirmou Rui Luís, acrescentando que, “para isso, será necessário fazer uma campanha muito forte e articulada para sensibilizar os jovens para também serem dadores de sangue”.

Rui Luís falava no XIII Convívio de Dadores de Sangue da Ilha Terceira, promovido pela Associação de Dadores de Sangue de Angra do Heroísmo, que contou com a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Dadores de Sangue.

“Nos Açores, temos atualmente cerca de cinco mil dadores de sangue ativos, os níveis de sangue nos hospitais são satisfatórios, mas há uma margem de crescimento muito grande”, frisou o titular da pasta da Saúde.

As associações de dadores de sangue são instituições com fins humanitários e mediadoras na angariação de novos dadores de sangue através de campanhas de sensibilização e brigadas.

A Associação de Dadores de Sangue de Angra do Heroísmo, fundada em 1972, foi pioneira na Região e conta com cerca de 1.000 sócios.

Na sua intervenção neste convívio, Rui Luís agradeceu aos dadores, destacando o seu importante papel quando é “necessário salvar vidas”.