TAP premiada em Londres

A TAP foi premiada em Londres com o galardão “Airline Turnaround of the year” da CAPA –Centre for Aviation, distinção que é atribuída anualmente a uma companhia aérea que “tenha conseguido fazer o turnaround do negócio através da adopção de mudanças estratégicas inovadoras e/ou reestruturações”, refere a transportadora aérea nacional em comunicado.

“Após uma reestruturação e investimentos realizados no quadro da nova estrutura accionista, a TAP Portugal regressou aos lucros em 2016, após dois anos de prejuízo. A Companhia portuguesa constituiu uma nova subsidiária regional, a TAP Express, e adoptou uma nova estrutura tarifária, que contribuiu para um forte crescimento do tráfego em 2017”, refere a CAPA, justificando assim a atribuição do prémio à TAP.

O prémio foi recebido em Londres por Elton D’Souza, vice-presidente de Rede e Planeamento da TAP.

A CAPA é líder mundial no fornecimento de inteligência de mercado independente para a industria da aviação, análises e serviços de dados, cobrindo os principais desenvolvimentos do sector a nível global.