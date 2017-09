TAP reforça oferta para o Recife

A TAP está a reforçar a oferta de voos para o Recife, no Brasil. A companhia passa a operar oito voos por semana, a partir do Inverno IATA, ou seja, a partir de 29 de outubro de 2017 e no período de maior procura, designadamente durante o Natal e Ano Novo, passa a operar dez voos semanais.

Para o próximo Verão IATA, a companhia contará também com 10 voos semanais no período de maior tráfego de passageiros. “Este aumento da oferta reflecte uma progressiva retoma do mercado brasileiro, que após um período de abrandamento tem vindo a crescer novamente”, refere a companhia em comunicado.

No passado mês de Agosto, o mercado brasileiro cresceu 7,7 por cento em número de passageiros transportados, face a Agosto de 2016.

Por sua vez, no acumulado de Janeiro a Agosto, a TAP transportou mais 13,2 por cento de passageiros do que no período homólogo, alcançando mais de um milhão de passageiros transportados nas rotas para o Brasil.