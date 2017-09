Juvenis do Nacional conquistam Supertaça

A equipa de Juvenis do Nacional conquistou ontem a Supertaça da Madeira da categoria ao vencer a AD Machico por 6-0, em jogo disputado na Ribeira Brava. Começou melhor a AD Machico, mas com o passar do tempo o fulgor machiquense foi-se diluindo, vindo ao de cima a maior capacidade da formação alvi-negra.

Danny e Barros, ainda na primeira parte, deram expressão à superioridade alvi-negra, consumada na segunda parte com os golos de Luís Paulo, Ferro, Danny (bisou) e Andrade.

No final a festa foi em tons de preto e branco, o ponto de partida ideal para uma época onde o objetivo passa pela revalidação do título regional da categoria.