Casal recebe droga em encomenda da Amazon

Um casal de Orlando, estado norte-americano da Florida, foi surpreendido há poucos meses ao encontrar 30 quilos de canábis numa encomenda da empresa de distribuição Amazon após ter encomendado 27 caixas plásticas de armazenamento.

Dentro dos caixotes, que deveriam vir vazios, os norte-americanos encontraram embalagens com cerca de 30 quilogramas de canábis, uma droga psicotrópica.

“As caixas estavam extremamente pesadas, mais pesadas do que o que seria suposto, presumindo que estariam vazias”, explicou um dos membros do casal, que preferiu não ser identificado por razões de segurança.

Segundo uma estação televisiva local, a WFTV, a encomenda foi enviada de um armazém da Amazon, situado no Estado do Massachusetts. O casal ainda não conseguiu esclarecer o mal-entendido com a empresa, nem obter qualquer explicação para o sucedido.

A droga foi apreendida pela polícia, que está a investigar o caso, com a colaboração da Amazon.