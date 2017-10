Instituto para a Qualificação revalida certificação do sistema de gestão da qualidade

Shares

Nos passados dias 19 e 20 de outubro, o Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM) foi alvo de uma avaliação externa, efetuada através de uma auditoria realizada pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), com o seguinte âmbito de aplicação: “Promoção e desenvolvimento de ações no âmbito dos diversos sistemas de formação profissional, na promoção do reconhecimento, validação e certificação de competências a nível escolar e/ou profissional, na promoção do sistema de regulação de acesso a profissionais nas áreas da sua competência, na autorização de funcionamento de cursos de formação, na promoção da certificação de entidades formadoras e na gestão dos programas do Fundo Social Europeu”.

Esta auditoria teve como intuito revalidar a conformidade do sistema de gestão da qualidade e simultaneamente “transitar” de referencial normativo, para a nova versão da norma publicada em 2015. Na sequência deste procedimento, o IQ, IP-RAM revalidou a certificação do sistema de gestão da qualidade, tendo por base a Norma NP EN ISO 9001:2015, concretizando o objetivo a que se propôs e na prossecução de uma política definida pela qualidade e visando prestar um excelente serviço a todos os interessados, de forma responsável, transparente, racional e eficaz.

O IQ, IP-RAM conta com um sistema de gestão certificado há mais de 10 anos, sistema esse que é monitorizado e avaliado periodicamente através de auditorias internas e externas.