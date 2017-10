Museu do Pico acolhe Festival de Música Jazzores 2017

Shares

O Museu do Pico acolhe sábado, 28 de outubro, pelas 21h00, com entrada livre, no auditório do Museu dos Baleeiros, a realização de um concerto pela violoncelista e gambista italiana Giovanna Barbati, no âmbito do Festival de Música Jazzores 2017, que decorre, entre 24 de outubro e 3 de novembro, nas ilhas de Santa Maria, Pico, Faial e São Miguel.

Desde 1999 que o Festival de Música Jazzores tem contribuído para o gosto pelo diálogo entre épocas distantes, acolhendo intérpretes que aliam a contemporaneidade à música antiga, sendo Giovanna Barbati um exemplo dessa heterogeneidade.

Giovanna Barbati diplomou-se com distinção em viola da gamba pelo Conservatório de L’Aquila, sendo há vários anos primeiro violoncelo e solista de viola da gamba da Academia Montis Regalis.

Neste concerto no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, vai utilizar um violoncelo de Ambroise de Comble, datado de 1751