CDS/PP acusado de “oportunismo político”

O CDS/PP foi acusado pelo PS de “oportunismo político” pela moção de censura que hoje apresentou ao Governo da República, desafiando a presidente do partido, Assunção Cristas, a assumir as suas responsabilidades pelos anos em que tutelou as áreas da Agricultura e do Ambiente.

No início do debate da moção de censura do CDS-PP, o deputado e vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia afirmou que “o Governo e o PS assumiram as suas responsabilidades em relação ao que correu mal [nos incêndios] e ao que é preciso fazer”.

“Não estamos interessados no passa culpas, por isso condenamos o oportunismo político desta moção de censura”, acusou o deputado socialista, desafiando Assunção Cristas a prestar explicações ao país sobre a sua governação entre 2011 e 2015.