Orçamento Participativo Jovem dos Açores será implementado em 2018

O Diretor Regional da Juventude revelou, em Ponta Delgada, que “está tudo a postos” para que o Orçamento Participativo Jovem dos Açores avance já em 2018. “Em 2017, o Governo dos Açores desenvolveu todos os procedimentos para a implementação do Orçamento Participativo Jovem, tal como consta no Programa de Governo, estando tudo a postos para que este modelo de participação cívica seja implementado em 2018”, afirmou Lúcio Rodrigues.

O Diretor Regional falava segunda-feira, à margem de uma sessão de promoção do Orçamento Participativo Jovem de Portugal, promovida pelo Governo da República, que contou com a participação de cerca de 40 jovens Açorianos.

Lúcio Rodrigues manifestou a convicção de que a “concretização do Orçamento Participativo Jovem dos Açores é mais um passo no sentido de fomentar uma cidadania ativa junto dos jovens”. “Quando defendemos a participação cívica, acima de tudo, queremos implementá-la e o orçamento participativo é uma forma de o concretizar. Naturalmente, com os jovens, a nossa vontade é que eles se cheguem à frente com as suas ideias, com os seus projetos, algo que defendemos desde o início desta legislatura”, frisou.

O Diretor Regional da Juventude adiantou que “esta iniciativa passará por várias áreas, desde a própria juventude, as instalações públicas, a natureza, o turismo, tudo aquilo que sejam projetos inovadores”, defendendo que “só nos poderemos afirmar e diferenciar pela criatividade e pela inovação dos jovens”.

Lúcio Rodrigues traçou, ainda, um paralelismo entre o modelo de orçamento participativo e o projeto para a Educação Empreendedora, um “projeto com sete anos de existência nos Açores, que visa criar nos jovens um sentido crítico de empreender e de serem os líderes para levar os Açores para a frente”.