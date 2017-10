Idalina Perestrelo no I Mercado Social da Madeira

Shares

A Vereadora Idalina Perestrelo esteve ontem presente na sessão de abertura do I Mercado Social da Madeira, uma organização da Associação de Investigação e Promoção da Economia Social (AIPES), e enalteceu “o enorme agrado em verificar que a economia social, o empreendedorismo e a responsabilidade social são preocupações transversais às entidades públicas e privadas da Região.”

Para Idalina Perestrelo, “é imprescindível que as empresas se preocupem com a sua gestão, o ambiente interno, a qualidade dos seus serviços e com o seu crescimento económico, mas é igualmente imprescindível que tenham também a preocupação com a envolvência e adaptação da sociedade em que estão inseridas, bem como com a redução dos impactos negativos da sua atividade na comunidade e no Meio Ambiente.

” Desta forma, “a ideia de reunir aqui entidades de Economia Social e empresas, num ambiente informal, mas que promove a troca de experiências e de serviços que visam o desenvolvimento de ambas, só pode ser de sucesso. Sempre com um objetivo em comum, o de reforçar a política de responsabilidade social.”

A autarca passou, de seguida, em retrospetiva o trabalho da CMF nestes domínios, ao longo dos últimos anos, abordando a Estratégia Municipal de Revitalização do Comércio e Serviços, a Oficina Solidária ou a Loja do Botão Solidário, e concluiu que “para a Câmara Municipal do Funchal, quantos mais agentes caminharem lado a lado neste objetivo comum, mais a nossa cidade sairá beneficiada. Que este encontro entre empresas e entidades sem fins lucrativos seja pautado pela construção de uma rede de sucesso, que promova o comércio, a entreajuda e a criação de boas oportunidades para todos.”