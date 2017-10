Antigo presidente dos Estados Unidos acusado de assédio sexual

Shares

O antigo presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush (pai de George W. Bush), foi acusado pela actriz Heather Lind, de 34 anos, de assédio sexual.

A actriz escreveu no seu Instagram que, durante um encontro que teve com o antigo presidente norte-americano, Bush lhe tocou “por trás” por duas vezes.

“Fiquei perturbado por uma fotografia que vi do presidente Barack Obama a apertar a mão a George H. W. Bush num encontro de ex-presidentes”, escreveu Lind no Instagram. “Quando tive a oportunidade de conhecer George H. W. Bush, há quatro anos, para promover uma série de televisão histórica em que eu estava a trabalhar, ele assediou-me sexualmente enquanto estávamos a posar para uma fotografia. Ele não me apertou a mão. Tocou-me por trás da sua cadeira de rodas com a mulher, Barbara Bush, ao lado. Disse-me uma piada porca. E depois, quando estávamos a ser fotografados, tocou-me outra vez. Barbara revirou os olhos como que a dizer ‘outra vez não’”.

Depois de a acusação vir a público, um porta-voz do antigo presidente dos EUA pediu desculpa em nome de Bush.

“O presidente Bush nunca, em qualquer circunstância, quis causar desconforto a alguém, e ele pede sinceramente desculpa pelo facto de a sua tentativa de humor ter ofendido a senhora Lind”, disse o porta-voz à Fox News.