Nacional empata com o Sporting

Em jogo da 12ª jornada da Liga Ledman Pro, disputado no Estádio da Madeira, o Nacional empatou ontem a um golo diante do Sporting B.

O jogo começou praticamente com o golo do Sporting, num lance em que a defesa do Nacional não foi expedita a afastar a bola, permitindo a R. Leão fazer o 1-0.

A partir daí só deu Nacional, com o Sporting a limitar-se praticamente a defender. Mesmo assim até ao intervalo, a formação alvi-negra esteve perto do empate por duas ou três vezes, pecando apenas na pontaria.

Na segunda parte mais do mesmo, com o Nacional constantemente ao ataque e o Sporting a defender a tudo o custo a vantagem.

Mais oportunidades para a equipa da casa, aqui e ali um contra ataque dos ‘leões’ criou embaraços a Daniel, mas foi preciso esperar pelo minuto 90 para que surgisse o empate. O defesa do Sporting corta a bola com a mão, originando uma grande penalidade indiscutivel que Ricardo Gomes transformou no golo do empate. Que acabou por ser um mal menor mas teve sabor a pouco.

Logo depois, um sururu entre os jogadores, que acabou por ditar a expulsão de Demiral e Kaká, e ainda amarelos para Rochez e Kiki, o final menos desejado para um jogo intenso e bem disputado.