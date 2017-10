Vasco Cordeiro acompanhou Presidente da República em Santa Maria

Shares

O presidente do Governo acompanhou, em Santa Maria, o primeiro dia da segunda parte da visita do Presidente da República aos Açores, que serviu para partilhar com Marcelo Rebelo de Sousa novas áreas estratégicas em que a Região está a apostar e a afirmar-se.

“É com todo o gosto que recebemos, nos Açores, o senhor Presidente da República para esta segunda parte da visita que, por certo, permitirá partilhar novas áreas em que a Região se está a afirmar”, afirmou Vasco Cordeiro, em declarações aos jornalistas, em Vila do Porto.

O Presidente do Governo falava após as visitas do Presidente da República ao Centro de Formação Aeronáutica dos Açores, da SATA, onde contactou com os formandos, e à Estação Geodésica Fundamental de Santa Maria da rede RAEGE, que incluiu apresentações sobre o cluster aeroespacial dos Açores, num dia que foi ainda preenchido com um convívio com utentes das várias valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto.

“Estas são áreas que nos interessa dar a conhecer e partilhar com o senhor Presidente da República, no âmbito deste sentido estratégico que temos nestas matérias”, destacou Vasco Cordeiro.

Na ocasião, o Presidente do Governo manifestou, por outro lado, a sua satisfação pelo facto de o Presidente da República ter anunciado que as comemorações deste ano do 10 de Junho se vão realizar nos Açores e nos Estados Unidos da América, onde reside uma grande comunidade emigrada açoriana.

“Isso é motivo de satisfação. É a terceira vez que isso acontece. Desse ponto de vista, é com muito gosto que acolhemos a realização das comemorações do 10 de Junho nos Açores”, disse Vasco Cordeiro.

Depois de ter visitado, em junho deste ano, as ilhas dos grupos Ocidental e Central, o Presidente da República iniciou, esta segunda-feira, uma visita às ilhas de Santa Maria e São Miguel, que vai decorrer até ao próximo sábado.