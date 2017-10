Lufthansa com nova rota para o Funchal

Shares

A Lufthansa vai lançar uma nova rota semanal entre o Funchal e Munique no Verão de 2018, aumentando também o número de frequências semanais entre Faro e Frankfurt. A nova rota para a Madeira, de acordo com um comunicado, tem início previsto para 31 de março de 2018 e, segundo a companhia germânica, vai contar com voos aos sábados, numa operação que se junta à rota que a companhia já opera entre o Funchal e Frankfurt.

Os voos vão ser realizados em aviões A321, partindo do Funchal pelas 12h55 para chegar a Munique às 17h55, enquanto em sentido contrário os voos partem às 08h40, chegando à capital madeirense às 12h00.

Além da nova rota, a Lufthansa vai também reforçar o número de ligações semanais entre Faro e Frankfurt a partir de 25 de Março de 2018, passando a contar com um total de nove voos por semana, mais dois do que o disponibilizado actualmente.

A companhia introduz um novo voo aos sábados, com partida de Faro às 13h25, chegando a Frankfurt pelas 17h30, bem como aos domingos, com saída da capital algarvia às 15h05 e chegada a Frankfurt às 19h10, sendo os voos operados num avião A320.

“O mercado português é muito importante para a Lufthansa”, afirma Patrick Borg Hedley, garantindo que a companhia alemã, que voa para Portugal há 60 anos, vai continuar a reforçar os seus serviços em Portugal.

Além de Portugal, a Lufthansa apresentou também novidades para outros destinos, como os novos voos para Thira/Santorini, na Grécia, também com início a 31 de Março de 2018, e Glasgow, na Grécia, a partir de 26 de Março, e ainda Chișinău, capital da Moldávia, para onde a companhia inicia voos a partir de 25 de Março do próximo ano.

As reservas para as novas rotas e voos já se encontram disponíveis no site LH.com, na central de reservas da companhia (707 782 782), nos balcões de emissão de bilhetes da Lufthansa, nos aeroportos ou em qualquer agência de viagens.