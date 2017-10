4 detidos e mais de 2 mil doses de droga apreendida

Shares

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão, no dia 28 de outubro, deteve dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 24 e os 59 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de produtos estupefacientes, em Mortágua.

As detenções ocorreram na sequência de uma investigação pelo crime de tráfico de estupefacientes, que durava há vários meses, e culminou com a realização de seis buscas domiciliárias, cinco não domiciliárias e uma em estabelecimento, que permitiu apreender o seguinte: Mais de 1 quilo de haxixe, o equivalente a mais de 2 mil doses; Três plantas de cannabis; Uma estufa; Fertilizantes; Diverso material de embalamento, pesagem e doseamento de produtos estupefacientes; 110 euros em dinheiro; Nove telemóveis e diverso material informático.

No âmbito da mesma investigação foram ainda constituídos arguidos dois homens, por suspeitas da prática do mesmo crime, e identificados 19 indivíduos, consumidores de produtos estupefacientes.

A operação contou com a colaboração de militares de várias valências do Destacamento de Santa Comba Dão, do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, Mangualde e Moimenta da Beira, dois binómios do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Viseu e de militares do Destacamento de Intervenção de Coimbra.

Os detidos estão ser presentes no Tribunal Judicial de Santa Comba Dão.