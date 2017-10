Pescadores de São Miguel podem capturar 400 quilos de chicharro por dia até 31 de dezembro

Shares

A Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, após solicitação dos parceiros do setor, decidiu prolongar até 31 de dezembro a autorização de captura de 400 quilos por dia de chicharro pelas embarcações da ilha de São Miguel. Na ilha Terceira, as embarcações chicharreiras vão poder continuar a capturar 200 quilos diários de chicharro até ao final do ano.

O Secretário Regional, do Mar, Ciência e Tecnologia defendeu que esta medida tem em consideração “a estabilidade da abundância do recurso”, salientando que “o preço médio desta espécie se tem mantido constante devido à sua procura no mercado local”.

Segundo Gui Menezes, esta “medida é muito importante para o aumento do rendimento dos pescadores”.

Durante este ano, foram capturadas 434 toneladas de chicharro na Região, que corresponderam a 916 mil euros na primeira venda.

A portaria que mantém até ao final do ano a permissão para capturas em maior quantidade de chicharro nas ilhas de São Miguel e Terceira, publicada hoje em Jornal Oficial, entra em vigor quarta-feira, 1 de novembro.

Em julho, foi publicada uma portaria que permitia aos chicharreiros capturarem 400 quilos por dia entre 1 de abril a 30 de setembro, por se verificar, desde maio, maior abundância desta espécie e haver um aumento da procura nalguns períodos do ano, permissão que havia sido estendida até 31 de outubro.