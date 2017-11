TAP lança seis ligações semanais

Shares

A TAP iniciou, na última segunda-feira, uma operação entre Lisboa e Fez, em Marrocos, com seis voos semanais, naquele que é o quarto destino da companhia aérea de bandeira nacional em Marrocos, depois de Casablanca, Marraquexe e Tânger. No Verão, a rota passa a contar com voos diários.

Segundo um comunicado enviado pela TAP, as ligações são realizadas em aviões ATR-72, com capacidade para 70 passageiros, decorrendo de segunda a sábado, com partida de Lisboa às 14h00 e regresso de Fez às 16h35. No Verão IATA, a nova rota passa a contar com voos diários.

“Em 2016, a TAP transportou para Marrocos aproximadamente 110 mil passageiros, tendo no primeiro semestre deste ano registado já um crescimento homólogo superior a 200% no conjunto das rotas marroquinas. Ao acrescentar Fez ao mapa de destinos, a TAP prevê um aumento de capacidade para Marrocos na ordem dos 20%”, refere a companhia.

Com a abertura da rota para Fez, a TAP passa a voar para 17 destinos no continente africano, quatro dos quais em Marrocos.