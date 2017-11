Shares

“Foi com profunda consternação e enorme indignação que tomei conhecimento do ataque com recurso a múltiplos atropelamentos ocorrido esta tarde em Manhattan, na cidade de Nova Iorque, que provocou vítimas mortais e muitos feridos.

Nesta hora difícil, quero transmitir, em meu nome e em nome do povo português, toda a solidariedade para com o povo americano e para com as famílias das vítimas.”