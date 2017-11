Concurso Ecoture – Moda e Empreendedorismo Sustentável

Shares

Sabendo que a indústria têxtil é considerada uma das indústrias mais poluente do mundo, e numa época em que se fala muito sobre sustentabilidade, a marca de roupa SKYFREE assume o compromisso de prolongar o ciclo de vida de materiais têxteis contribuindo assim para a diminuição do consumo dos recursos naturais do nosso Planeta. A SKYFREE dedica-se à criação de peças de vestuário contemporâneas, únicas e de edições limitadas, confecionadas a partir de materiais têxtis esquecidos em stocks e de T-shirts orgânicas com mensagens que apelam à uma maior consciencialização ambiental e social.

Além de funcionar como uma loja online, a SKYFREE pretende ser um projeto inclusivo e transversal através das iniciativas que promove junto das escolas com o intuito de transformar cidadãos em consumidores mais ativos e responsáveis, impulsionando um ciclo sustentável, com reflexos económicos, sociais e ambientais.

A SKYFREE tem a preocupação de trabalhar com parceiros que trabalhem os valores essenciais ao ser humano, como é o caso do projeto Educação para a Cidadania Global – UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. Juntamente com o projeto ECG, a marca de roupa irá oferecer a oportunidade aos estudantes de poderem de criar a sua própria linha de roupa ou T-shirts através de um concurso de ideias criativas intitulada “ECOTURE – Moda e Empreendedorismo Sustentável” onde os alunos poderão dar azo à imaginação potenciando os seus talentos que muitas vezes passam despercebidos. As melhores peças de roupa irão ser comercializadas no site www.skyfree.pt, o que poderá constituir um rendimento extra para os alunos, caso as suas criações sejam vendidas. O concurso irá culminar num desfile de moda agendado para o final do presente ano letivo onde serão apresentadas os trabalhos dos participantes.

Para além do concurso, esta parceria irá oferecer soluções criativas e inovadoras aos jovens estudantes através de workshops sobre o reaproveitamento de materiais têxteis e design/confeção de T-shirts. Refira-se que, de 2 a 5 de novembro, o projeto ECG e SKYFREE estarão na “Cidade do Empreendedor”, a decorrer no Madeira Tecnopolo, a fim de promover o concurso “Ecoture” e onde serão realizados castings para desfiles de moda e catálogo online da nova coleção da marca de roupa. Os castings serão realizados no stand nº24, entre as 15h e as 22h.”