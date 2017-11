Museu do Pico acolhe 1.º Azores Birdwatching Arts Festival

Shares

O Museu do Pico acolhe o 1.º Azores Birdwatching Arts Festival, um projeto da MiratecArts que celebra a observação de aves através de diversas atividades culturais artísticas que se realizam durante o mês de novembro nesta ilha.

A abertura desta primeira edição terá lugar a 6 de novembro, no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, pelas 21h00, com a inauguração da exposição fotográfica “Birds by Pedro Silva”, a que se segue uma conferência de Ricardo Ceia, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SDEA) sobre o tema “15 anos trabalhando pela conservação das aves nos Açores”.

O fotógrafo picoense Pedro Silva vai também liderar uma expedição de observação de aves, com o objetivo de as fotografar, estando abertas as inscrições para participantes.

A 7 de novembro, também no Museu dos Baleeiros, pelas 21h00, será exibido o filme “O Ornitólogo”, de João Pedro Rodrigues, que conta a história de um ornitólogo solitário que é engolido pelos rápidos quando descia um rio perdido no norte de Portugal, em busca de cegonhas pretas, uma espécie ameaçada.

Este filme recebeu mais de 30 nomeações e prémios nacionais e internacionais, entre os quais Melhor Realizador, no Festival Locarno em 2016, Melhor Filme, no Grand Prize Chéries-Chéris de 2016, e uma menção especial no Denver International Film Festival.