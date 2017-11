Açores participam na Web Summit

Shares

O Governo dos Açores, através da Vice-Presidência, participa na Web Summit 2017, que decorre até 9 de novembro, na FIL e na Altice Arena, em Lisboa, com um stand próprio e a presença de ‘startups’ das incubadoras dos Açores.

Esta iniciativa, no âmbito do projeto ‘Invest In Azores’, tem como objetivo principal promover a Região como destino com grande potencial para o estabelecimento de empresas de base tecnológica.

Os Açores têm vindo a apostar na atração de quadros qualificados, bem como na formação em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), de que é exemplo a recente criação do primeiro curso de programação, em parceria com a Academia de Código, inserido no projeto Terceira Tech Island.

No âmbito desta estratégia de captação de investimento em tecnologias de informação, a Região promove, além da oferta formativa, facilidades ao nível das infraestruturas para instalação de empresas e quadros, assim como apoios financeiros através do sistema de incentivos existente.

O Governo dos Açores pretende, com a implementação desta estratégia, contribuir para que o arquipélago atinja o patamar ‘smart islands’ e tire partido dos desenvolvimentos tecnológicos, em particular na área das TIC, promovendo, também por esta via, a inovação, a criação de novos produtos de valor acrescentado e, consequentemente a competitividade e o desenvolvimento económico da Região.